https://news.day.az/world/1839195.html Рейд на офисы и квартиры дашнаков в Гюмри - ВИДЕО В офисе и в квартирах членов АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри проводятся обыски. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Ишхан Сагателян. Депутат от кочаряновского блока "Армения" обвинил власти в "незаконных попытках нарушить нормальное функционирование оппозиционных штабов в последние дни".
Рейд на офисы и квартиры дашнаков в Гюмри - ВИДЕО
В офисе и в квартирах членов АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри проводятся обыски.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Ишхан Сагателян.
Депутат от кочаряновского блока "Армения" обвинил власти в "незаконных попытках нарушить нормальное функционирование оппозиционных штабов в последние дни".
"Это отчаянные шаги режима, направленного на то, чтобы повлиять на волю избирателей и результаты выборов", - изрек Сагателян и призвал всех членов команды продолжать беспрепятственно выполнять свою работу, несмотря ни на что.
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