Рейд на офисы и квартиры дашнаков в Гюмри

В офисе и в квартирах членов АРФ "Дашнакцутюн" в Гюмри проводятся обыски.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Ишхан Сагателян.

Депутат от кочаряновского блока "Армения" обвинил власти в "незаконных попытках нарушить нормальное функционирование оппозиционных штабов в последние дни".

"Это отчаянные шаги режима, направленного на то, чтобы повлиять на волю избирателей и результаты выборов", - изрек Сагателян и призвал всех членов команды продолжать беспрепятственно выполнять свою работу, несмотря ни на что.