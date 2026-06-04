Азербайджан делает ставку на рост экспорта ювелирной продукции

Одной из основных целей проводимой в Азербайджане выставки Azerbaijan Jewelry Show является продвижение местной ювелирной продукции на международных рынках, популяризация бренда Made in Azerbaijan и увеличение доли продукции ювелирной отрасли в экспортной корзине страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев, выступая на выставке Azerbaijan Jewelry Show.

По его словам, одной из ключевых целей проведения выставки является продвижение продукции азербайджанской ювелирной промышленности, популяризация ювелирных изделий под брендом Made in Azerbaijan, а также укрепление позиций этой продукции на внутреннем рынке и в странах региона.

Тогрул Аббаскулиев отметил, что наряду с готовыми ювелирными изделиями на выставке представлены оборудование, станки, различные материалы и принадлежности, современные технологии, используемые в ювелирной отрасли, а также услуги, предоставляемые государственным и частным секторами.

Он подчеркнул, что наряду с азербайджанскими компаниями в выставке принимают участие турецкие компании, предприниматели и бренды. Кроме того, ожидается участие покупателей и посетителей из Узбекистана, Казахстана, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, России и Израиля.

Председатель Ассоциации подчеркнул, что азербайджанские ювелирные изделия пользуются высоким спросом в странах региона, а основой такого интереса является профессиональная азербайджанская ювелирная школа.

"Наша главная миссия - сохранить азербайджанскую ювелирную школу, национальные орнаменты и узоры, а также традиции, связанные с этим ремеслом. Именно поэтому мы придаём особое значение широкому представлению на выставке азербайджанских брендов и продукции под брендом Made in Azerbaijan", - добавил он.

Тогрул Аббасгулиев также подчеркнул государственную поддержку, оказываемую ювелирной отрасли в последние годы. По его словам, применение таможенных и налоговых льгот стало важным стимулом для развития сектора.

Глава Ассоциации отметил, что сотрудничество с Государственной налоговой службой, Государственным таможенным комитетом, Агентством поощрения экспорта и инвестиций, а также Агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком внесёт дополнительный вклад в развитие отрасли.

Отметим, что в международной выставке Azerbaijan Jewelry Show принимают участие компании, работающие в ювелирной отрасли Азербайджана и Турции.

На выставке представлены драгоценные камни, ювелирные изделия из золота и серебра, слитки и монеты, бижутерия, упаковка для ювелирных изделий, а также оборудование и принадлежности для ювелирной промышленности.