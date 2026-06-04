"В этом году Азербайджан впервые примет этап Кубка мира по плаванию"

В Баку состоялся финальный этап проекта "Плавание для всех", направленного на популяризацию плавания и здорового образа жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил журналистам, что проект проводится уже шестой год подряд и играет важную роль в развитии массового плавания.

"Во всех бассейнах страны мы объявляем день соревнований. Спортсмены, успешно выступившие в отборочном этапе, получают право участвовать в финале. Все это направлено на популяризацию и массовое развитие плавания", - сказал Гаибов.

Министр отметил, что в нынешнем году в соревнованиях принимают участие спортсмены из Азербайджана и Турции. По его словам, проекты "Переплывем Куру" и различные мероприятия по плаванию в школах также способствуют росту интереса к этому виду спорта.

Фарид Гаибов напомнил, что в нынешнем году Азербайджан впервые примет этап Кубка мира по плаванию.

"Впервые в истории Азербайджан примет соревнования Кубка мира по плаванию. Наши спортсмены также впервые выступят на этом турнире. Призываю всех поддержать наших пловцов", - подчеркнул министр.