https://news.day.az/unusual/1838981.html Этот пруд в Японии называют ожившей картиной Моне - ВИДЕО В Японии находится необычная достопримечательность - пруд Намонаки Икэ, который также известен как Пруд Моне. Как сообщает Day.Az, водоем получил широкую известность благодаря своему поразительному сходству с серией картин французского художника-импрессиониста Клода Моне "Кувшинки".
Этот пруд в Японии называют ожившей картиной Моне - ВИДЕО
В Японии находится необычная достопримечательность - пруд Намонаки Икэ, который также известен как Пруд Моне.
Как сообщает Day.Az, водоем получил широкую известность благодаря своему поразительному сходству с серией картин французского художника-импрессиониста Клода Моне "Кувшинки".
Кристально чистая вода, водные растения и разноцветные карпы создают живописный пейзаж, напоминающий знаменитые полотна мастера.
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