Этот пруд в Японии называют ожившей картиной Моне

В Японии находится необычная достопримечательность - пруд Намонаки Икэ, который также известен как Пруд Моне.

Как сообщает Day.Az, водоем получил широкую известность благодаря своему поразительному сходству с серией картин французского художника-импрессиониста Клода Моне "Кувшинки".

Кристально чистая вода, водные растения и разноцветные карпы создают живописный пейзаж, напоминающий знаменитые полотна мастера.