Популярный препарат оказался связан с нарушениями внимания

Часто назначаемый препарат от бессонницы кветиапин может ухудшать внимание и повышать риск аварий на следующий день после приема. К такому выводу пришли ученые из Университета Флиндерса. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of the American Thoracic Society (AATS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте участвовали 15 взрослых с обструктивным апноэ сна и хронической бессонницей. Каждый из них провел две ночи в лаборатории сна: одну после приема 50 миллиграммов кветиапина, другую - после приема плацебо.

Анализ показал, что препарат действительно улучшал качество ночного отдыха. У участников реже возникали остановки дыхания во сне, а число ночных пробуждений заметно сокращалось. Однако положительный эффект сопровождался негативными последствиями на следующий день.

После приема кветиапина добровольцы демонстрировали более медленную реакцию, хуже справлялись с тестами на концентрацию внимания и показывали более слабые результаты в симуляторе вождения. При этом многие участники не чувствовали выраженной сонливости и считали свое состояние нормальным.

По словам исследователей, именно это расхождение между субъективными ощущениями и реальным снижением когнитивных функций вызывает наибольшие опасения. Человек может чувствовать себя достаточно бодрым для управления автомобилем или работы со сложной техникой, не подозревая, что его реакция и внимание уже ухудшились.

Кроме того, более чем у 75% участников после однократного приема препарата возникли побочные эффекты - слабость головокружение и снижение артериального давления.

Авторы работы подчеркивают, что кветиапин не разрабатывался как снотворное средство и его применение при бессоннице остается спорным. По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о необходимости более осторожного назначения препарата, особенно людям с подтвержденным или предполагаемым синдромом обструктивного апноэ сна.