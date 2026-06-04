Гороскоп на 4 июня

Осторожнее, сегодня звезды гороскопа легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры! Старайтесь избегать резких движений, не принимайте решения сгоряча и помните, что любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. В этот день вас могут ожидать крупные траты и покупки, походы по магазинам, однако звезды советуют сдерживать свои желания, иначе сегодняшний шоппинг грозит обернуться большими дырами в бюджете, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет настроен упорно, как никогда, добиваться своего и будет нацелен только на победу! Даже если в каком-то деле он потерпел крах, Овен будет повторять попытки снова и снова, пока не достигнет успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Овну необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Овном цель, тем дольше продлится ее осада.

Телец

Сегодня Тельцу полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами - в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Тельца и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самом Тельце, и на его слушателях, которым Телец способен дать действительно ценные советы.

Близнецы

Сегодня Близнецы в любом деле будут настроены по-боевому! День не склоняет их браться за мелкие проекты, и скорее всего, Близнецы будут одержимы претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это их не смутит: Близнецы видят цель, готовы к трудностям и знают, что их не заставят свернуть с пути. Сегодня слова "хочу" и "могу" для Близнецов - синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Рак

Сегодня Раку представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Рак не настроен рубить с плеча, он способен тщательно взвесить все "за" и "против". Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, он сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет сегодня Рак, будет застраховано от ошибок.

Лев

Сегодня Лев будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Льву немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Льву сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Дева

Сегодня Дева по отношению к своим близким и друзьям будет настроена благодушно и немного покровительственно. Ей захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности ее намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Дева учит их как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Деве сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Весы

Сегодня лучшее, что могут сделать Весы, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми - с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Весам устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно - завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Скорпион

Сегодня в Скорпионе проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Скорпиону будет что сказать и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня он может то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать его вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Скорпион сможет лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют ему организовать вечеринку, на которой он сможет высказать все, что накипело у него на душе!

Стрелец

Сегодня ничто не сможет заставить Стрельца свернуть со своего пути! Что бы он ни задумал, к какой бы цели ни шел, его практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Стрельцом, может казаться, что он сегодня как никогда самонадеян и упрям. На самом же деле Стрелец просто уверен в том, что делает, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше него.

Козерог

Сегодня Козерог должен быть готов к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если он заранее спланировал этот день, от него не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня его планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ним новые возможности. Если Козерог проявит гибкость и не станет упрямо цепляться за старый план действий, он сумеет вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Водолей

Сегодня Водолей может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способен сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Водолея будет сегодня выгодно выделять его на общем фоне, обеспечивая ему симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Рыбы

Сегодня Рыбы в кругу даже малознакомых людей будут чувствовать себя как рыба в воде - их социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретят Рыбы сегодня на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них они найдут по-настоящему интересных и нужных им людей.