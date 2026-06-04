Запуск БТК значительно повысит конкурентоспособность Среднего коридора

Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - это единственная линия соединения, которая проходит через страны, не находящиеся под санкциями. Это самый короткий путь из Европы в Азию.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Сейчас на территории Турции строится второй путь коридора протяженностью 640 километров Дивринги-Карс (граница с Грузией), сообщил эксперт. Эта дорога будет полностью электрифицирована до 2029 года.

"Со стороны Карса в сторону Садарака (НАР) строится двухпутная полностью электрифицированная дорога. БТК полностью электрифицирована, а на нашей территории дорога работает с переменным током, то есть перевозки по азербайджанской территории еще на 20 процентов дешевле. Следует отметить, что перевозки по не электрифицированной дороге обходятся на 40 процентов дороже, чем по электрифицированной. Электрификация всего маршрута открывает возможности для новой тарифной политики в будущем. В этом плане у Южного Кавказа есть очень большие возможности. Остается только электрифицировать дорогу, которая пойдет от западных регионов Азербайджана до Турции через Армению и Нахчыван. И от Каспия до Европы будет полностью электрифицированная железная дорога", - сказал Агамирзаев.

По его словам, будут привлечены кредиты от европейских донорских организаций. В конечном итоге все это приведет к увеличению грузопотока по Среднему коридору.

Этому будут способствовать и планы по увеличению числа судов, работающих на Каспии, отметил эксперт. Бакинский судостроительный завод осуществляет ряд проектов. Строятся 10 судов Rо-Rо, по заказу компании портов Абу-Даби (AD Ports Group) строятся два контейнеровоза, казахстанская KTZ Express Shipping заказала строительство двух универсальных сухогрузов-контейнеровозов. Создающийся флот станет частью нового развития Среднего коридора.

Азербайджанский эксперт считает примечательным, что в открытии железной дороги Ахалкалаки-Карс принял участие министр территориального управления и инфраструктур Армении. Он напомнил, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил подключение Армении к маршруту, а армянский премьер Никол Пашинян еще на минувшей неделе объявил, что его страна получила железнодорожное сообщение с Турцией и Европой.

Агамирзаев подчеркнул, что Армения, действительно, после запуска дороги Ахалкалаки-Карс, сможет интегрироваться в южнокавказский сегмент Среднего коридора. Это даст ей возможность для маневра в различных сценариях.

Наш собеседник также считает полезным обратить внимание на европейский опыт перевозки прицепов фур по железной дороге без перегрузки грузов.

"Это позволит решить проблему пробок, возникающих на границе Грузии и Турции. Это также позитивно скажется на экологии. Нужно задуматься и об оптимальных тарифах мультимодальных перевозок. Самое главное в сухопутных перевозках - это время, а время - это деньги. Нужно создать удобную тарифную сетку, чтобы у перевозчиков был интерес к этим мультимодальным перевозкам.

Я побеседовал на днях с турецкими предпринимателями, занимающимися перевозками от порта Ялова на Мраморном море до французского Кале и далее в Великобританию. Они рассказали, что в Европе очень жесткие требования к экологическим нормам. Эти требования будут касаться и нас на маршруте Восток-Запад. В частности, речь о Евро-6, действующем в Европе экологическом стандарте, регулирующем содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Нам тоже придется его соблюдать, нужно будет организовывать соответствующие заправки, сервисные услуги вдоль маршрута. Думаю, Азербайджан, Турция и Грузия смогут совместно решить эту задачу. Нам нужно будет подстроиться под этот европейский стандарт на наших территориях, а дальше в Азию уже можно перевозить грузы паромами.

Одним словом, запуск Ахалкалаки-Карс и долгожданное полное открытие БТК значительно повысит конкурентоспособность Среднего коридора", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева