Севиль Микаилова на площадке IPU в Белграде: дискриминационные законы в мире закрепляют стереотипы о роли женщин в обществе

По поручению председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой депутат парламента, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) Севиль Микаилова приняла участие в Глобальной конференции женщин-парламентариев IPU, прошедшей в Белграде (Сербия), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Тема конференции - "Продвижение равенства: преодоление барьеров гендерных стереотипов и негативных социальных норм". Севиль Микаилова возглавила сессию под названием "Совместная работа против стереотипов и негативных норм", организованной в рамках мероприятия.

Подводя итоги сессии в качестве председателя, С.Микаилова подчеркнула важность продвижения принципа равенства в законодательстве.

"К сожалению, дискриминация по-прежнему остается реальностью для миллионов женщин и девочек во всем мире. Согласно данным ООН, более 2,5 миллиарда женщин и девочек продолжают жить в условиях, где действуют дискриминационные правовые нормы. Такие законы не просто ограничивают права на бумаге - они закрепляют вредные стереотипы, формируя представление о том, что женщины заслуживают меньше возможностей, меньшей защиты или более ограниченной роли в общественной жизни", - отметила она.

С.Микаилова подчеркнула, что в Азербайджане в этом направлении наблюдается заметный прогресс. "Одним из важных недавних шагов стала предложенная поправка в Трудовой кодекс, предусматривающая обязательное обеспечение равной оплаты за равный труд или труд равной ценности вне зависимости от пола. Это значимый шаг, поскольку гендерный разрыв в оплате труда нередко основан на стереотипе о том, что труд женщин якобы менее ценен, чем труд мужчин. Укрепляя принцип равной оплаты, Азербайджан ясно демонстрирует: труд должен оцениваться по вкладу, а не по полу работника", - заявила она.

С. Микаилова также отметила расширение участия женщин в экономике Азербайджана. "Согласно предварительным данным за 2025 год, женщины составляют 48,1% занятого населения. На их долю приходится 30,3% государственных служащих и 23,7% индивидуальных предпринимателей. Эти показатели отражают растущую экономическую активность женщин и свидетельствуют об их вкладе в развитие, инновации и систему государственного управления", - добавила С. Микаилова.

Отметим, что глобальная конференция женщин-парламентариев организована IPU совместно с Национальной ассамблеей Сербии. Мероприятие призвано стать платформой для обмена опытом и выработки новых стратегий продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.