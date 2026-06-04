В Баку проходит IV Национальный форум по кибербезопасности, организованный Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проводится при генеральном партнерстве Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности.

Форум, который уже стал одной из ведущих платформ страны в сфере кибербезопасности, объединил представителей государственных структур, частного сектора, международных партнеров, технологических компаний и профильных экспертов.

В рамках мероприятия обсуждаются актуальные вызовы и перспективы развития сферы кибербезопасности, а также формируется важная площадка для укрепления сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами.

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