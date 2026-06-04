TAP раскрыл объемы транспортировки азербайджанского газа в Европу

С начала года по конец апреля (дата отсечения: 2 мая) по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано 3,72 млрд кубометров газа из Азербайджана в Европу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG.

"Из этого объема 3,08 млрд кубометров было поставлено в Италию, 0,31 млрд кубометров - в Грецию и 0,31 млрд кубометров - в Болгарию", - сказали в TAP AG.

Кроме того, как отметили в консорциуме, с начала коммерческой эксплуатации TAP общий объем транспортированного газа достиг 58,55 млрд кубометров (дата отсечения: 23 мая).

Отметим, что TAP является европейским сегментом Южного газового коридора и транспортирует природный газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море на европейские рынки. Газопровод протяжённостью около 878 километров соединяется с TANAP на границе Греции и Турции, проходит через Грецию и Албанию, пересекает Адриатическое море и выходит на сушу в южной Италии.

Первоначальная пропускная способность TAP составляет около 10 млрд кубометров в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров при наличии рыночного спроса и регуляторных согласований.