Xiaomi собралась выпустить клона iPhone

Корпорация Xiaomi собралась представить в день выхода нового iPhone свой телефон, похожий на устройство Apple. Об этом сообщает издание GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на инсайдеров из Китая, которые предсказали выпуск Redmi K100 Pro и K100 Pro Max. По словам авторов, телефоны неслучайно будут иметь дизайн, который напоминает внешний облик iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Таким образом азиатский IT-гигант намерен перетянуть часть внимания с анонса новых гаджетов Apple на себя.

На задней панели смартфонов Redmi будет расположен прямоугольный блок, на котором разместят четыре модуля камеры. Похожий дизайн, но с тремя объективами, имеют актуальные смартфоны Apple.

Источники также рассказали, что Redmi K100 Pro получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200-мегапиксельную основную камеру, мощные стереодинамики и батарею емкостью до 10 000 миллиампер-часов. Версия K100 Pro Max выйдет с более производительным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Предшественники смартфонов серии K100 появились в октябре. Вероятнее всего, новые iPhone представят в сентябре.