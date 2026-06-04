В Баку стартовал финальный этап проекта "Плавание для всех"

В Бакинском дворце водных видов спорта стартовал финальный этап проекта "Плавание для всех", в котором принимают участие представители государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования организованы совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией плавания Азербайджана.

В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев и другие официальные лица.

Выступая на мероприятии, Фарид Гаибов поприветствовал участников и гостей соревнований, пожелав спортсменам успешных выступлений.

Проект "Плавание для всех" направлен на популяризацию плавания и здорового образа жизни, развитие новых контактов между участниками, а также укрепление единства тюркских государств.