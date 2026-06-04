Вулкан на Гавайях установил мировой рекорд

Гавайский вулкан Килауэа зафиксировал историческое достижение, установив мировой рекорд по количеству эпизодов фонтанирования лавы в рамках одного извержения.

Как сообщает Day.Az, согласно данным Гавайской вулканической обсерватории, начался 48-й эпизод извержения с момента активизации вулкана в декабре 2024 года. Это стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений за подобными вулканическими процессами.

Общий объём извергнутой лавы на текущий момент оценивается примерно в 5,6 млн кубических метров, что также подчеркивает масштаб продолжающейся активности.