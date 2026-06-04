В Азербайджане готовят важное решение по трамваям

Трамвайные линии в Азербайджане будут находиться в государственной собственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, данный вопрос отражен в проекте поправок к Закону "О транспорте", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, транспортная система страны может находиться в государственной, частной и муниципальной собственности.

Все владельцы транспортной инфраструктуры обладают равными правами и пользуются одинаковой правовой защитой.

Железные дороги общего пользования и имеющие государственное значение инженерные сооружения и объекты, магистральные трубопроводы, маяки, устройства и навигационные знаки, регулирующие и обеспечивающие безопасность движения судов, объекты системы организации воздушного движения, а также метрополитен находятся в государственной собственности.

Проектом предлагается дополнить этот перечень трамвайными линиями и их инфраструктурой.