Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, существенных осадков не прогнозируется.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью в отдельных районах возможен туман. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-18 градусов тепла, днем - 24-29 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается. Однако в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременное усиление осадков, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов тепла, днем - 27-32 градуса тепла. В горах ночью ожидается 7-12 градусов тепла, днем - 15-19 градусов, местами до 21-25 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az