"Заплатишь 50 манатов"

В социальных сетях активно обсуждается спор между водителем услуги "трезвый водитель" и клиентом по поводу стоимости поездки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на опубликованной фотографии в социальных сетях видно, что клиент настаивает на том, что услуга должна быть оказана по цене, указанной в приложении или согласованной заранее. Однако водитель заявляет, что независимо от указанной стоимости возьмет с него 50 манатов. Это и стало причиной конфликта между сторонами.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи высказывают различные мнения. Одни подчеркивают важность предварительного согласования стоимости услуги, другие считают, что водитель должен обосновать запрашиваемую сумму.