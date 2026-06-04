"Заплатишь 50 манатов" - требование "трезвого водителя" возмутило клиента
В социальных сетях активно обсуждается спор между водителем услуги "трезвый водитель" и клиентом по поводу стоимости поездки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на опубликованной фотографии в социальных сетях видно, что клиент настаивает на том, что услуга должна быть оказана по цене, указанной в приложении или согласованной заранее. Однако водитель заявляет, что независимо от указанной стоимости возьмет с него 50 манатов. Это и стало причиной конфликта между сторонами.
Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи высказывают различные мнения. Одни подчеркивают важность предварительного согласования стоимости услуги, другие считают, что водитель должен обосновать запрашиваемую сумму.
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