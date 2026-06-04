https://news.day.az/society/1839235.html В Баку стена обрушилась на автомобили - ВИДЕО В Баку стена здания обрушилась на легковые автомобили. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Карабах в Наримановском районе столицы. Обрушилась часть стены четырехэтажного здания, которое некоторое время назад было частично демонтировано.
В Баку стена обрушилась на автомобили - ВИДЕО
В Баку стена здания обрушилась на легковые автомобили.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Карабах в Наримановском районе столицы.
Обрушилась часть стены четырехэтажного здания, которое некоторое время назад было частично демонтировано. Фрагмент стены, находившийся у края дороги, рухнул прямо на припаркованные рядом автомобили.
Момент происшествия был зафиксирован камерой видеонаблюдения, установленной на месте:
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