В Баку стена обрушилась на автомобили

В Баку стена здания обрушилась на легковые автомобили.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Карабах в Наримановском районе столицы.

Обрушилась часть стены четырехэтажного здания, которое некоторое время назад было частично демонтировано. Фрагмент стены, находившийся у края дороги, рухнул прямо на припаркованные рядом автомобили.

Момент происшествия был зафиксирован камерой видеонаблюдения, установленной на месте: