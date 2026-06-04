ЕС окажет помощь Армении на сумму более €50 млн

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке пакета немедленной помощи Армении на сумму более €50 млн на фоне ограничений, введенных Россией на ввоз армянской сельскохозяйственной продукции.

Как передает Day.Az, об этом она заявила в своем Х-аккаунте по итогам телефонного разговора с премьером Армении Пашиняном.

По ее словам, предусмотрены меры по упрощению торговли для ряда армянских товаров, в частности продукции агропродовольственного сектора.

"Для обеспечения эффективной координации по всем этим направлениям мы договорились создать совместную рабочую группу ЕС-Армения. Этот орган будет контролировать реализацию всех этих инициатив, а также любых дальнейших мер в будущем", - отметила она.