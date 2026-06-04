Капитан "Сабаха" покинул клуб

Футбольный клуб "Сабах" объявил об уходе капитана команды Амина Сеидиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, соглашение с 27-летним защитником завершилось по окончании сезона, после чего стороны решили не продлевать сотрудничество.

Сеидиев защищал цвета "Сабаха" с 2020 года. За это время он провел 186 матчей, отметившись семью забитыми мячами, и стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных встреч.

В составе бакинской команды защитник завоевал титул чемпиона Азербайджана и дважды выиграл Кубок страны.