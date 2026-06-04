Флаг Азербайджана подняли в Ниагара-Фолс

В городе Ниагара-Фолс канадской провинции Онтарио по случаю 28 Мая - Дня независимости был поднят Государственный флаг Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, мероприятие было организовано Канадским домом Азербайджана.

В церемонии приняли участие азербайджанцы, проживающие в Торонто, Гамильтоне, Кембридже и других близлежащих городах.

Руководитель Канадского дома Азербайджана Лалин Гасанова заявила, что поднятие азербайджанского флага в Ниагара-Фолс является событием, вызывающим чувство особой гордости. Она выразила благодарность мэру города Джиму Диодати, а также членам Городского совета Моне Патель и Рут Энн Ньювестиг (Ruth Ann Nieuwesteeg) за поддержку данной инициативы.

После официальных выступлений в торжественной обстановке был поднят трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

Участники мероприятия подчеркнули, что рады собраться вместе по случаю столь знаменательного события. По их словам, празднование Дня независимости Азербайджана за рубежом способствует популяризации национальных ценностей, укреплению связей с исторической родиной и консолидации азербайджанской общины.