В Азербайджане пройдет чемпионат страны по капоэйре

Чемпионат Азербайджана по капоэйре пройдет 6-7 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир будет организован совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией капоэйры Азербайджана.

По информации федерации, соревнования примет Спортивный центр Балаханы.

Ожидается, что в чемпионате страны примут участие представители различных клубов и спортивных организаций Азербайджана.