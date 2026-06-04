https://news.day.az/sport/1839241.html В Азербайджане пройдет чемпионат страны по капоэйре Чемпионат Азербайджана по капоэйре пройдет 6-7 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир будет организован совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией капоэйры Азербайджана. По информации федерации, соревнования примет Спортивный центр Балаханы.
В Азербайджане пройдет чемпионат страны по капоэйре
Чемпионат Азербайджана по капоэйре пройдет 6-7 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир будет организован совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией капоэйры Азербайджана.
По информации федерации, соревнования примет Спортивный центр Балаханы.
Ожидается, что в чемпионате страны примут участие представители различных клубов и спортивных организаций Азербайджана.
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