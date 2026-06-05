Проект «Молодой пчеловод», реализуемый по инициативе Лейлы Алиевой, успешно завершился в Евлахе

Проект "Молодой пчеловод", реализуемый по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, успешно завершился в Евлахском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках проекта были отобраны 20 обратившихся молодых семей из Евлахского района, которые в течение текущего года были привлечены к специальной программе обучения. В ходе тренингов опытные пчеловоды привили участникам как теоретические знания, так и практические навыки. Участникам, завершившим программу, для создания пчеловодческого хозяйства были предоставлены пчелиные семьи, ульи, одежда пчеловода, медогонные аппараты и другое необходимое оборудование. Тем самым, были созданы необходимые условия для начала самостоятельной хозяйственной деятельности молодых семей.

В последующий период участникам проекта будет продолжено оказание поддержки в развитии их хозяйств, повышении продуктивности, а также в презентации и реализации производимой ими натуральной медовой продукции.

Напомним, что проект "Молодой пчеловод" реализуется с 2021 года в партнерстве с Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи, Государственным агентством занятости и юридическим лицом публичного права ABAD. К настоящему времени в рамках проекта была оказана поддержка в создании пчеловодческого хозяйства более чем 80 молодым семьям, проживающим в различных регионах страны. Натуральная медовая продукция, произведенная участниками проекта, была представлена на различных медовых фестивалях и ярмарках.

Одним из особых моментов проекта является то, что Лейла Алиева во время своих поездок в регионы в прошедший период навещала участников проекта "Молодой пчеловод" у них дома, знакомилась с их хозяйствами, интересовалась деятельностью и оказывала поддержку.

Отметим, что основная цель проекта "Молодой пчеловод" - расширение по всей стране ареала распространения пчел, играющих важную роль в сохранении биоразнообразия, поощрение пчеловодства в регионах как формы экопредпринимательства, поддержка экологически чистой сельскохозяйственной деятельности и увеличение производства качественного натурального меда.

Проект также вносит вклад в улучшение социального благосостояния молодых семей, обеспечение устойчивой занятости в регионах и развитие семейных хозяйств.