https://news.day.az/world/1839345.html "Хезболла" возобновила ракетные и беспилотные атаки на Израиль - ВИДЕО "Хезболла" возобновила ракетные и беспилотные атаки на Израиль, нацелившись на Кирьят-Шмону, Нахарию и Шломи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Несколько часов назад "Хезболла" сообщила ливанскому правительству, что отвергает мирное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное при посредничестве США.
"Хезболла" возобновила ракетные и беспилотные атаки на Израиль - ВИДЕО
"Хезболла" возобновила ракетные и беспилотные атаки на Израиль, нацелившись на Кирьят-Шмону, Нахарию и Шломи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несколько часов назад "Хезболла" сообщила ливанскому правительству, что отвергает мирное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное при посредничестве США.
Отметим, что продолжаются и авиаудары Израиля по югу Ливана.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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