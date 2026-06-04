"Хезболла" возобновила ракетные и беспилотные атаки на Израиль, нацелившись на Кирьят-Шмону, Нахарию и Шломи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несколько часов назад "Хезболла" сообщила ливанскому правительству, что отвергает мирное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное при посредничестве США.

Отметим, что продолжаются и авиаудары Израиля по югу Ливана.

Представляем вашему вниманию данное видео: