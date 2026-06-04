Бизнесмены Азербайджана и России обсудили развитие сотрудничества

В Баку состоялся гала-ужин "Сделано в России" - деловое мероприятие, направленное на развитие торгово-экономического сотрудничества между российскими производителями и представителями бизнеса Азербайджана.

Как передает Day.Az, мероприятие объединило российские компании-экспортёры, представителей торговых сетей, дистрибьюторов и потенциальных партнёров для укрепления деловых связей и обсуждения перспектив взаимовыгодного сотрудничества.

Основными целями гала-ужина стали укрепление деловых и партнёрских отношений между российскими компаниями и торговыми сетями Азербайджана, развитие экспортного сотрудничества и расширение присутствия российских производителей на азербайджанском рынке, а также формирование долгосрочных деловых контактов и обсуждение перспектив совместных проектов.

Программа вечера включала в себя официальную деловую часть, презентации новинок продукции компаний, B2B-общение и неформальный нетворкинг.

Мероприятие направлено на укрепление международного бизнес-диалога и развитие новых возможностей сотрудничества между Россией и Азербайджаном.