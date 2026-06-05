В Азербайджане наградили израильских медиков

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась церемония вручения нагрудного знака "Отличник здравоохранения" директору отделения детской нейрохирургии Медицинского центра "Сорока" доктору Микки Гидеону.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Также, основатель проекта "Неделя израильской педиатрии в Азербайджане" Элана Кантор была награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения за успешную реализацию проекта в нашей стране, многолетнюю плодотворную деятельность и вклад в развитие азербайджано-израильского сотрудничества в области медицины.

Выступая на мероприятии, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в сфере здравоохранения в последние годы успешно развивается. Министр отметил, что обмен опытом между медицинскими учреждениями и специалистами двух стран, научно-практическое сотрудничество, а также реализуемые проекты в области подготовки кадров вносят значительный вклад в развитие системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев вручил награды, поздравил награжденных и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он отметил, что расширение международного сотрудничества в сфере здравоохранения имеет важное значение для развития системы здравоохранения Азербайджана.

В свою очередь, доктор Микки Гидеон и Элана Кантор выразили благодарность за оказанное высокое доверие и подчеркнули, что продолжат прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в области здравоохранения.