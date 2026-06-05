В Азербайджане награждены сотрудники водного хозяйства и мелиорации
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников водного хозяйства и мелиорации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации наградить следующих лиц:
орденом "Эмек" 2-й степени
Гулиева Закира Бейбала оглу
Мамедова Этибара Керим оглу
орденом "Эмек" 3-й степени
Баширова Яшара Мискин оглу
Алиева Сияха Али оглу
Фарзалиева Мехрали Мамед оглу
Гафарлы Адиля Рзагули оглу
Насирова Ализаде Вахид оглу
Сеидова Миркямиля Мириш оглу
медалью "Терегги"
Аллахвердиева Гусейна Мамед оглу
Ашумову Нармину Назим гызы
Ахади Юсифа Мамедага оглу
Алиева Сахавата Гадималы оглу
Алиева Талеха Габулла оглу
Гамидова Акифа Дайям оглу
Ханвердиева Интигама Юнус оглу
Гасымова Захида Сулейман оглу
Гочалиева Вюсала Аслан оглу
Пашаева Мехди Паша оглу
Сафарова Эмиля Ганбай оглу
Самедова Васифа Абид оглу
Велиева Яшара Гасан оглу
медалью "За отличие на государственной службе"
Рустамова Октая Муса оглу".
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