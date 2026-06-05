Трамп раскрыл цель США на Кубе

США ставят целью смену государственного строя на Кубе после того, как завершат конфликт с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным", - сказал он.

После того как США "разберутся" с Ираном, "по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться" Кубой, отметил Трамп.