https://news.day.az/world/1839366.html Трамп раскрыл цель США на Кубе - ВИДЕО США ставят целью смену государственного строя на Кубе после того, как завершат конфликт с Ираном. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп. "У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным", - сказал он.
Трамп раскрыл цель США на Кубе - ВИДЕО
США ставят целью смену государственного строя на Кубе после того, как завершат конфликт с Ираном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
"У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным", - сказал он.
После того как США "разберутся" с Ираном, "по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться" Кубой, отметил Трамп.
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