Эти лица смогут получить выплату в размере шести окладов

При призыве на срочную действительную военную или альтернативную службу полномочия сотрудника дипломатической службы будут прекращаться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дипломатической службе", который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в случае прекращения дипломатической службы по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста в соответствии с Законом "О трудовых пенсиях" либо по причине достижения предельного возраста пребывания на дипломатической службе сотруднику, независимо от назначения ему другого вида пенсии, по его выбору будет выплачено единовременное пособие в размере шестикратного среднего месячного государственного денежного содержания за последние 24 месяца дипломатической службы либо за любые последовательные 60 месяцев. С этой суммы не будут удерживаться налоги, взносы по обязательному государственному социальному страхованию и другие обязательные платежи.

В случае прекращения дипломатической службы вследствие смерти сотрудника, а также признания его безвестно отсутствующим или умершим на основании вступившего в законную силу решения суда, его наследникам будет выплачиваться пособие в размере четырехкратного среднего месячного государственного денежного содержания.

Если дипломатическая служба прекращается в связи с призывом на срочную действительную военную или альтернативную службу, сотруднику будет выплачено пособие в размере трехкратного среднего месячного государственного денежного содержания.

Лица, занимавшие дипломатические должности до призыва на срочную военную службу, за исключением случаев ликвидации соответствующего органа дипломатической службы, при обращении о восстановлении на работе не позднее чем через 60 календарных дней после увольнения с военной службы будут назначаться на прежнюю или аналогичную должность в том же органе.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.