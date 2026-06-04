https://news.day.az/sport/1839355.html Азербайджанские паратхэквондисты завоевали две медали на турнире в Риме - ФОТО Члены национальной сборной Азербайджана успешно выступили на Гран-при в Риме, в котором приняли участие спортсмены с самым высоким мировым рейтингом по паратхэквондо.
Азербайджанские паратхэквондисты завоевали две медали на турнире в Риме - ФОТО
Члены национальной сборной Азербайджана успешно выступили на Гран-при в Риме, в котором приняли участие спортсмены с самым высоким мировым рейтингом по паратхэквондо.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Сабир Зейналов, выступающий в весовой категории до 58 килограммов, одержав победу над всеми своими соперниками, поднялся на высшую ступень пьедестала почета и завоевал золотую медаль.
Имамеддин Халилов (70 кг), стал обладателем бронзовой медали.
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