Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Сборная Азербайджана по мини-футболу добилась исторического триумфа, став победителем чемпионата Европы, который проходил в Словакии.
Коллектив под руководством главного тренера Эльшада Гулиева в финальном поединке уверенно обыграл сборную Украины. Матч, прошедший на "Типос Арене", завершился со счетом 2:0 в пользу наших ребят. Авторами золотых голов стали Мирмехди Рзаев и Иса Атаев.
Благодаря этой победе сборная Азербайджана по мини-футболу завоевала титул двукратного чемпиона Европы.
Напомним, что впервые на высшую ступень пьедестала почета континентального первенства наша команда поднялась в 2022 году.
23:35
Сборная Азербайджана упрочила преимущество в матче с Украиной.
На 50+5 минуте Иса Атаев забил второй мяч.
22:50
В финале чемпионата Европы по мини-футболу встречаются сборные Азербайджана и Украины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 7-й минуте Мирмехди Рзаев вывел нашу сборную вперед.
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