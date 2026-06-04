Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу

Сборная Азербайджана по мини-футболу добилась исторического триумфа, став победителем чемпионата Европы, который проходил в Словакии.

Коллектив под руководством главного тренера Эльшада Гулиева в финальном поединке уверенно обыграл сборную Украины. Матч, прошедший на "Типос Арене", завершился со счетом 2:0 в пользу наших ребят. Авторами золотых голов стали Мирмехди Рзаев и Иса Атаев.

Благодаря этой победе сборная Азербайджана по мини-футболу завоевала титул двукратного чемпиона Европы.

Напомним, что впервые на высшую ступень пьедестала почета континентального первенства наша команда поднялась в 2022 году.

23:35

Сборная Азербайджана упрочила преимущество в матче с Украиной.

На 50+5 минуте Иса Атаев забил второй мяч.

22:50

В финале чемпионата Европы по мини-футболу встречаются сборные Азербайджана и Украины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 7-й минуте Мирмехди Рзаев вывел нашу сборную вперед.