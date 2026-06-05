В Туркменистане стартовали Дни культуры Азербайджана

С 5 по 7 июня в Туркменистане проходят Дни культуры Азербайджана. Для участия в масштабной культурной программе в Ашхабад прибыла представительная делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В состав делегации вошли деятели культуры, науки и литературы, известные представители искусства, творческие коллективы и мастера сцены. В Международном аэропорту Ашхабада азербайджанских гостей встретили с традиционным туркменским гостеприимством.

В рамках Дней культуры жителям и гостям Ашхабада будут представлены образцы азербайджанской музыкальной культуры, национальные танцы, искусство ковроткачества, кялагаи и другие национальные ремесла.

Официальное открытие Дней культуры Азербайджана состоялось в кинотеатре "Ашхабад", где был показан полнометражный художественный фильм "Тагиев: Нефть". Мероприятие прошло при участии представителей министерств культуры двух стран, общественных деятелей, работников культуры и средств массовой информации.

С приветственным словом выступил заместитель генерального директора киностудии "Туркменфильм" Сахысалех Байрамов, который тепло поприветствовал азербайджанскую делегацию и отметил важность проведения Дней культуры для дальнейшего укрепления дружбы и взаимопонимания между братскими народами Азербайджана и Туркменистана.

Советник министра культуры Азербайджана Орхан Садыгов подчеркнул значимость представления богатого культурного наследия Азербайджана в Туркменистане. По его словам, благодаря политической воле глав двух государств двустороннее сотрудничество стран успешно развивается и в культурной сфере. Он также напомнил, что в октябре прошлого года на высоком уровне прошли Дни культуры Туркменистана в Азербайджане, оставившие яркие впечатления благодаря богатому культурному наследию туркменского народа.

Орхан Садыгов выразил уверенность в дальнейшем укреплении культурных связей между двумя странами и поблагодарил туркменскую сторону за теплый прием азербайджанской делегации.

Перед началом показа зрителям была представлена информация о фильме "Тагиев: Нефть". Картина снята Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджанской Республики. Фильм является первой частью многосерийного проекта, посвященного жизни выдающегося азербайджанского мецената и нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Главным продюсером фильма выступила руководитель Baku Media Center Арзу Алиева, продюсером - Орхан Алиев, режиссером - Заур Гасымлы. Авторами сценария стали Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы. Оператором-постановщиком выступил Владимир Артемьев, художником-постановщиком - Сабухи Атабабаев, художником по костюмам - Вусал Рагим, композитором - Этибар Асадли.

Главную роль Гаджи Зейналабдина Тагиева в различные периоды жизни исполнили народные артисты Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев и Гурбан Исмаилов. В фильме также сыграли заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов, Натаван Гаджиева и другие известные актеры.

Показ фильма вызвал большой интерес у туркменской публики. Картина рассказывает о важных исторических и культурных событиях, происходивших в Баку и регионах Азербайджана в конце XIX - начале XX века.

Дни культуры Азербайджана в Туркменистане станут ярким событием в культурной жизни двух стран и внесут новый вклад в укрепление традиционных отношений дружбы и братства между азербайджанским и туркменским народами.