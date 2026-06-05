https://news.day.az/society/1839454.html Пенсии за июнь будут выплачены в эту ДАТУ Стала известна дата выплаты пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Как стало Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будут выплачены 12 июня. Пенсии в регионах страны будут выданы в соответствии с установленным графиком.
Пенсии за июнь будут выплачены в эту ДАТУ
Стала известна дата выплаты пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.
Как стало Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будут выплачены 12 июня.
Пенсии в регионах страны будут выданы в соответствии с установленным графиком.
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