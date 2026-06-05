https://news.day.az/society/1839454.html

Пенсии за июнь будут выплачены в эту ДАТУ

Стала известна дата выплаты пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Как стало Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будут выплачены 12 июня. Пенсии в регионах страны будут выданы в соответствии с установленным графиком.