Пенсии за июнь будут выплачены в эту

Стала известна дата выплаты пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Как стало Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будут выплачены 12 июня.

Пенсии в регионах страны будут выданы в соответствии с установленным графиком.