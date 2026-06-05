Первые кадры судна с азербайджанцами, атакованного в Азовском море

Опубликованы первые кадры судна, атакованного беспилотниками в Азовском море.

Как передает Day.Az, на видео можно заметить повреждения от удара.

Представляем вашему вниманию кадры с места инцидента:

Напомним, что в ночь на 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна - теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие в балласте из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В результате атак погибли пять человек.

Теплоход "Натра" (флаг Белиз) нёс на борту 12 человек, теплоход "Циркон" (флаг Палау) - 14. Все они являлись гражданами Азербайджана, нанятыми на суда в частном порядке как наёмные моряки. Оба судна ходят под иностранными флагами и не имеют отношения к азербайджанскому государству. Атаки произошли с разницей чуть более часа: "Натра" была поражена в 00:45, "Циркон" - в 01:55.

Выживших подобрали три судна, проходившие в районе трагедии. К утру все спасённые моряки были доставлены в порт Ейска. Для буксировки повреждённой "Натры", оставшейся на плаву, выдвинулись два буксира.