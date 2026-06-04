Азербайджанские дзюдоистки выступят на Открытом турнире Европы

Женская сборная Азербайджана по дзюдо выступит на Открытом Кубке Европы среди взрослых, который пройдет 6-7 июня в Таллине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, страну на соревнованиях в столице Эстонии представят 10 спортсменок в семи весовых категориях.

Команду возглавят главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и тренер Имамверди Мамедов.

В турнире под эгидой Европейского союза дзюдо ожидается участие 261 спортсмена из 35 стран.

Судейский корпус соревнований также будет представлен азербайджанскими арбитрами категории "А" Арзу Аджаловой и Рашадом Алиевым.

Состав сборной Азербайджана:

48 кг: Шафаг Гамидова, Диана Тчкаева

52 кг: Гюльтадж Мамедалиева

57 кг: Ульвия Байрамова, Гюльнара Байрамова

63 кг: Фидан Ализаде

70 кг: Айтадж Гардашханлы, Судаба Агаева

78 кг: Нармин Амирли

+78 кг: Мадина Каисинова