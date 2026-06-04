Азербайджанские дзюдоистки выступят на Открытом турнире Европы
Женская сборная Азербайджана по дзюдо выступит на Открытом Кубке Европы среди взрослых, который пройдет 6-7 июня в Таллине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, страну на соревнованиях в столице Эстонии представят 10 спортсменок в семи весовых категориях.
Команду возглавят главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и тренер Имамверди Мамедов.
В турнире под эгидой Европейского союза дзюдо ожидается участие 261 спортсмена из 35 стран.
Судейский корпус соревнований также будет представлен азербайджанскими арбитрами категории "А" Арзу Аджаловой и Рашадом Алиевым.
Состав сборной Азербайджана:
48 кг: Шафаг Гамидова, Диана Тчкаева
52 кг: Гюльтадж Мамедалиева
57 кг: Ульвия Байрамова, Гюльнара Байрамова
63 кг: Фидан Ализаде
70 кг: Айтадж Гардашханлы, Судаба Агаева
78 кг: Нармин Амирли
+78 кг: Мадина Каисинова
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