Энтони Джошуа допустил бой с Усиком

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа не исключил возможность проведения третьего поединка с непобежденным экс-абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком.

"Бой против Усика? Это зависит от него. Думаю, это было бы здорово, если подойти к этому с уважением. Сейчас это уже скорее дружеское соперничество. Раньше между нами была настоящая вражда, а теперь - именно оно", - приводит слова Джошуа Day.Az со ссылкой на The Ring.

Напомним, Усик и Джошуа встречались дважды - в 2021 и 2022 годах. Оба поединка завершились победой украинского боксера.