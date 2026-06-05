https://news.day.az/sport/1839379.html Энтони Джошуа допустил бой с Усиком 36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа не исключил возможность проведения третьего поединка с непобежденным экс-абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком. "Бой против Усика? Это зависит от него. Думаю, это было бы здорово, если подойти к этому с уважением.
Энтони Джошуа допустил бой с Усиком
36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа не исключил возможность проведения третьего поединка с непобежденным экс-абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком.
"Бой против Усика? Это зависит от него. Думаю, это было бы здорово, если подойти к этому с уважением. Сейчас это уже скорее дружеское соперничество. Раньше между нами была настоящая вражда, а теперь - именно оно", - приводит слова Джошуа Day.Az со ссылкой на The Ring.
Напомним, Усик и Джошуа встречались дважды - в 2021 и 2022 годах. Оба поединка завершились победой украинского боксера.
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