"Карван-Евлах" расстанется со всеми легионерами

Футбольный клуб "Карван-Евлах" не сохранит в составе ни одного иностранного футболиста на следующий сезон.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил исполнительный директор клуба Эльвин Аждарли.

По его словам, команду покинут все легионеры, выступавшие за евлахский клуб в завершившемся сезоне.

"Как известно, Кайл Спенс, Педру Матеуш и Гави Томпсон уже официально попрощались с командой. Также Джой-Слейд Микелс, Шакил Сно, Петер Кингс, Олавале Дойени и выступавший на правах аренды Имани Баркер в следующем сезоне за нас играть не будут. Сроки контрактов местных футболистов также истекли. Однако мы вновь сядем с ними за стол переговоров", - цитирует Адждарли АЗЕРТАДЖ.

Функционер также коснулся вопроса главного тренера, отметив, что руководство клуба продолжает обсуждения по этому поводу.

Напомним, что ранее "Карван-Евлах" объявил об уходе Кайла Спенса и Педру Матеуша.