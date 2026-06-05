https://news.day.az/sport/1839413.html Сборная Азербайджана проведет матч с Мальтой Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Австрии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Мальты.
Сборная Азербайджана проведет матч с Мальтой
Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Австрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Мальты.
Матч состоится на стадионе "Халадаш" в венгерском городе Сомбатхей и начнется в 22:00 по бакинскому времени.
Главным арбитром встречи назначен венгерский судья Михай Капрали.
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