Сборная Азербайджана проведет матч с Мальтой

Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Австрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Мальты.

Матч состоится на стадионе "Халадаш" в венгерском городе Сомбатхей и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Главным арбитром встречи назначен венгерский судья Михай Капрали.