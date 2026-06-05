США задержали в Индийском океане судно, связанное с Ираном

Силы США задержали в Индийском океане судно MT DAVINA, находящееся под санкциями и не плавающее под флагом какого-либо государства. Судно находилось в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице Министерства войны США в соцсети X.

Согласно информации, американские военные высадились на борт судна и провели проверку в соответствии с международным правом.

"Мы продолжим глобальные меры морского контроля, чтобы нарушать деятельность незаконных сетей и пресекать действия судов, оказывающих материальную поддержку Ирану, где бы они ни действовали", - говорится в сообщении Пентагона.

Министерство войны подчеркнуло, что продолжит работу по лишению свободы передвижения лиц, ведущих незаконную деятельность в морском пространстве, а также принадлежащих им судов.