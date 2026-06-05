В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о претензиях армян на Нахчыван.

Day.Az представляет публикацию:

В Ереване презентовали изданную на английском языке книгу Аргама Айвазяна "Армянское историческое наследие материальной и духовной культуры Нахичевани". Щедрым спонсором этого фэнтези выступил меценат Гагик Герасим Меликян.

Так, одним взмахом пера и под звон спонсорских монет многовековая история Нахчывана, исконной земли Азербайджана, превратилась в "армянское наследие".

Впрочем, подобные метаморфозы давно уже никого не удивляют. У некоторых армянских авторов, похоже, есть редкий дар находить свои "древние корни" где угодно - на чужих землях и в чужих горах. А вот на собственной территории эти самые корни почему-то упорно не растут без щедрых финансовых вливаний.

На фоне такой плодовитости научное сообщество замерло в глубоком почтении и с нетерпением ждет очередного "труда". Хочется верить, что господин Меликян не поскупится и профинансирует еще более масштабное "исследование", которое убедительно докажет, что Луна - это тоже древний армянский памятник, а кратеры на ней - не что иное, как следы от тониров. И вообще, что первыми туда прилунились вовсе не американцы, а древнеармянские космонавты, у которых Нил Армстронг просто присвоил всю славу.