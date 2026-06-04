Предвыборные дебаты в Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Есть нечто необычное в фамилии Варданян. Не само оно необычное, а то, как неадекватно ведут себя носители этой фамилии, находящиеся в армянской политике. Кроме Рубика, доказала это и кандидат в депутаты от кочаряновского блока "Армения" Кристине Варданян.

Кристине, выступая на предвыборных дебатах, которые транслировались на армянском общественном телевидении, попыталась спровоцировать действующие власти и, за одно, упрекнуть Азербайджан и Турцию во всех бедах Армении.

"Власти скованы! Они не называют Турцию и Азербайджан странами, представляющими угрозу Армении", - сказала она, не пояснив почему.

Участвовавший на дебатах глава МИД Арарат Мирзоян в ответ назвал угрозой Роберта Кочаряна и весь его блок.

Если Кристине не понимает, почему Азербайджан и Турцию не называют угрозой, то поясним ей сами. На самом деле все довольно просто - угрозы нет. Не говоря о том, что на границе уже несколько лет не было ни единого выстрела, давайте рассмотрим по пунктам, что происходило между тремя странами за последний год:

1. Продвигается мирная повестка. Армения и Азербайджан уже находятся в совершенно иной политической реальности. Баку восстановил территориальную целостность, Ереван признал новую реальность, а переговорный процесс перешел от военной логики к практическим вопросам мира, коммуникаций и торговли. Президент Ильхам Алиев не раз заявлял, что мир между Азербайджаном и Арменией уже существует не только на бумаге, но и на практике.

2. Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению. Это один из самых наглядных фактов, который полностью разбивает тезис Кристине Варданян об "угрозе". Если бы Азербайджан собирался угрожать Армении, он бы не открывал для нее транзитные возможности. Баку отменил все ограничения на транзит грузов в Армению, существовавшие со времен оккупации. Первым таким грузом стало казахстанское зерно, направленное в Армению через территорию Азербайджана. Сначала зерно, затем нефтепродукты, удобрения и другие поставки. Через Азербайджан в Армению направлялись партии дизельного топлива, бензина и удобрений. Эти поставки ударили по старой монополии внутри самой Армении. Долгие годы армянский рынок был заложником ограниченной логистики и зависимости от привычных каналов. Появление азербайджанского направления расширяет выбор, усиливает конкуренцию и снижает зависимость от прежних схем. То есть Баку фактически помогает Армении открыть новый экономический коридор.

3. Азербайджан начал поставлять в Армению и товары собственного производства. Тем временем, премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что стороны обменялись предварительными списками товаров, представляющих интерес для взаимной покупки и продажи, и сейчас эти списки изучаются. То есть процесс уже идет на уровне конкретных товарных позиций.

4. Турция и Армения тоже двигаются к нормализации. Анкара и Ереван еще в 2021 году начали процесс улучшения отношений через специальных представителей. Стороны обсуждают открытие границы, упрощение поездок, торговлю и транспортные связи. В декабре 2025 года Турция и Армения договорились упростить визовые процедуры для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов, а также подтвердили приверженность полной нормализации без предварительных условий.

5. Турция сняла ограничение на прямую торговлю с Арменией. В мае 2026 года Анкара убрала прежнее ограничение, при котором товары между Турцией и Арменией должны были проходить через третьи страны без прямого указания Турции или Армении в качестве страны происхождения или назначения. Теперь такие поставки могут оформляться напрямую. Армянский МИД назвал это важным шагом к полноценной нормализации, открытию границы и установлению дипломатических отношений.

6. Армения и Турция обсуждают железную дорогу Гюмри-Карс. В апреле 2026 года совместная армяно-турецкая рабочая группа провела в Карсе заседание по восстановлению и запуску железной дороги Гюмри-Карс. Армянский МИД заявил, что встреча прошла в рамках договоренностей по нормализации.

7. На границе Алиджан-Маргара уже проходили встречи спецпредставителей. Спецпредставители Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели пятую встречу прямо на погранпереходе Алиджан-Маргара и подтвердили прежние договоренности. Это означает, что процесс касается не только дипломатических заявлений, но и конкретной инфраструктуры на границе.

Теперь вопрос к мадам Варданян: Где здесь угроза?

Нигде. Вот и не называют нынешние власти Азербайджан и Турцию угрозой. Все просто, как 2+2. Протрите очки, Кристине, и посмотрите здраво на происходящее.

На деле угроза существует только для кочаряновского блока. Угроза их политической мифологии, их старой военной риторике, их привычке держать армянское общество в страхе перед Азербайджаном и Турцией. Мирная повестка лишает их главного инструмента - образа внешнего врага, на котором они десятилетиями строили свою политическую карьеру. Армянская оппозиция любит играть на страхе. Ей нужен испуганный избиратель, конфронтация, реваншизм...