На автомобильной дороге, которая соединит улицу Академика Гасана Алиева со станцией метро "Кёроглу" и должна быть введена в эксплуатацию в 2027 году, в последнее время наблюдается снижение темпов строительства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, реализация проекта началась в 2025 году. В рамках подготовительных работ были снесены ряд объектов, расположенных на трассе будущей дороги, в том числе Кешлинский рынок. Однако в последние месяцы отсутствие строительной техники и рабочих на отдельных участках вызвало вопросы о возможной приостановке работ.

Представитель одной из компаний, участвующих в строительстве, заявил, что на участке, за который отвечает их организация, работы продолжаются без перерывов. По его словам, на территориях, где активность сейчас не наблюдается, работы выполняются под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы AAYDA Анар Наджафли сообщил, что реализация проекта осуществляется поэтапно. По его словам, в настоящее время основные работы ведутся на участке от улиц Ровшана Алиева и Аляскара Гаибова в направлении улицы Фатали хана Хойского. На остальных участках работы также будут продолжены в соответствии с утвержденным графиком.

Отмечается, что такой подход позволяет обеспечить движение транспорта и свести к минимуму возможные неудобства для водителей.

Согласно информации, протяженность новой магистрали составит около 3,9 километра. Дорога будет иметь шесть полос движения. Кроме того, проект предусматривает строительство четырех тоннелей и трех подземных пешеходных переходов.