https://news.day.az/society/1839467.html В Дашкесане выпал сильный град - ВИДЕО В селе Хошбулаг Дашкесанского района выпал град размером примерно 5-7 см. Как передает Day.Az, соответствующие видео распространились в сети.
В Дашкесане выпал сильный град - ВИДЕО
В селе Хошбулаг Дашкесанского района выпал град размером примерно 5-7 см.
Как передает Day.Az, соответствующие видео распространились в сети.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре