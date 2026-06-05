Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В целом осадков не прогнозируется.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19 градусов тепла, днем - 25-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако днем, начиная с горных и предгорных районов, местами возможны кратковременные осадки. В отдельных районах дожди могут усилиться, ожидаются грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18 градусов тепла, днем - 26-31 градус тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов, местами до 21-26 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az