Президент Ильхам Алиев: Обеспечение чистой окружающей среды и «зеленого роста» определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов

Обеспечение чистой окружающей среды и "зеленого роста" определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Всемирного дня окружающей среды (WED), проходящего при партнерстве с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Баку.

Отмечается, что в соответствии с этим приоритетом предпринимаются целенаправленные усилия по расширению зеленых насаждений и лесных массивов, обеспечению рационального использования водных ресурсов и экологически чистых источников энергии, а также созданию современной инфраструктуры по управлению отходами.