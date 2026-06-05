Раскрыт список устройств с поддержкой iOS 27

Apple может прекратить поддержку ряда старых моделей iPhone в новой операционной системе iOS 27.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные инсайдера Instant Digital, обновление будет доступно только для устройств начиная с линейки iPhone 12.

В случае подтверждения информации, без поддержки iOS 27 останутся iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, а также iPhone SE второго поколения. При этом указанные модели продолжат получать обновления безопасности для iOS 26 в течение последующих лет.

Сообщается, что среди поддерживаемых устройств будут все модели серий iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 и iPhone 17, а также iPhone SE третьего поколения. Однако обновленная версия Siri с функциями Apple Intelligence, как ожидается, будет доступна только на iPhone 15 Pro и более новых устройствах.

Официальная презентация iOS 27, по предварительным данным, состоится 8 июня на конференции WWDC 2026. В этот же день Apple может выпустить первую бета-версию для разработчиков. Публичное тестирование ожидается в июле, а финальный релиз - в сентябре.

По слухам, iOS 27 будет сосредоточена на повышении стабильности системы и устранении ошибок. Среди новых функций ожидается обновленное приложение Siri с возможностями чат-бота, а также расширение технологий Apple Intelligence в фирменных сервисах компании.