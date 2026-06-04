Зангезурский коридор - важная составляющая TRIPP: выбор в пользу прагматизма

Автор: Акпер Гасанов

Заявление государственного секретаря США Марко Рубио, прозвучавшее 2 июня на слушаниях в Сенате, стало одним из наиболее показательных сигналов в контексте формирующейся архитектуры постконфликтного Южного Кавказа. Обсуждая рамочное соглашение по TRIPP, он несколько раз использовал слово "коридор". Причем сделал это даже в ответе на вопрос, где сам термин изначально не звучал.

Этот нюанс, на первый взгляд сугубо риторический, на деле отражает гораздо более глубокую реальность: формирование новой геоэкономической логики региона, в центре которой находится Зангезурский коридор как ключевой инфраструктурный элемент. Напомню, впрочем, все детали данного вопроса. Как известно, инициатива TRIPP (Trans-Regional Infrastructure and Partnership Program) изначально задумывалась как инструмент не только политической стабилизации, но и экономической трансформации региона. В этом контексте ее главная цель - превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в зону транзита, инвестиций и взаимозависимости.

Марко Рубио фактически подтвердил эту логику, подчеркнув, что мир - это лишь отправная точка, тогда как основное значение имеет экономический потенциал, который открывается благодаря инфраструктурным проектам. Именно здесь понятие "коридор" приобретает ключевое значение. Речь идет не просто о транспортной линии, а о комплексной системе логистики, инвестиций и политической кооперации.

Безусловно, Зангезурский коридор - это не только связующее звено между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Это элемент гораздо более широкой транспортной конфигурации, которая соединяет Каспийский регион с Турцией и далее с Европой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума справедливо отметил, что данный маршрут станет важной частью евразийской транспортной системы. Его значение выходит далеко за рамки двусторонних отношений: речь идёт о создании альтернативных путей доставки товаров и энергоресурсов, что повышает устойчивость глобальных цепочек поставок.

С энергетической точки зрения это особенно важно. Каждый новый маршрут снижает риски, связанные с политической нестабильностью, и усиливает конкурентоспособность поставщиков. И на этом фоне особого внимания заслуживает реакция определенных политических и общественных кругов в Армении, которые на протяжении длительного времени демонстрировали настороженность, а порой и откровенное неприятие самого термина "коридор".

Этот страх во многом носит иррациональный характер. Он связан не столько с реальным содержанием проекта, сколько с политическими интерпретациями и внутренними дискуссиями. Между тем в международной практике термин "коридор" давно используется для обозначения транспортных и логистических маршрутов и не несёт в себе автоматических угроз суверенитету.

Более того, заявление Марко Рубио фактически расставляет точки над "i". Использование этого термина представителем США демонстрирует, что в международном восприятии TRIPP и Зангезурский маршрут являются частями единой концепции. Иными словами, речь идет не о споре терминов, а о различии в восприятии реальности.

Да, если отойти от риторики и обратиться к цифрам и логике, становится очевидно: проект несет значительные выгоды всем сторонам. Для Азербайджана это прямое сообщение с Нахчываном, усиление роли как транзитного государства, дополнительная диверсификация транспортных и энергетических маршрутов. Для Армении , что часто недооценивается в общественной дискуссии, это означсет превращение из периферийной экономики в транзитный узел. Плюс, приток инвестиций в инфраструктуру, интеграция в региональные и глобальные цепочки поставок.

Фактически речь идет о возможности изменить экономическую модель страны - от изолированной к интегрированной. Ведь вовлечение США в проект через TRIPP придает ему дополнительную устойчивость. Понятно, что для Вашингтона это означает возможность укрепить свое присутствие в стратегически важном регионе, одновременно создавая новые возможности для американского бизнеса. Но ведь еще важнее другое: формируется система взаимозависимости, при которой экономическая выгода становится фактором сдерживания новых конфликтов.

Вряд ли стоит детально доказывать, что история запчастую демонстрировала как о инфраструктура и торговля зачастую оказывавались более эффективными инструментами стабилизации, чем политические декларации. Сегодня Южный Кавказ находится в точке, где выбор между прошлым и будущим становится особенно очевидным. Продолжение споров о терминологии, попытки политизировать каждое слово или трактовать инфраструктурные проекты через призму старых конфликтов ведут лишь к упущенным возможностям.

Заявление Марко Рубио, в котором слово "коридор" звучит как нечто само собой разумеющееся, фактически фиксирует новую норму международного восприятия происходящего. И в этой новой реальности ключевой вопрос звучит предельно просто: готовы ли страны региона использовать открывающиеся возможности? Азербайджан - готов. Хотелось бы верить в то, что и в Армении возобладает здравый смысл.

Ведь TRIPP и Зангезурский коридор - это не просто инфраструктурные проекты. Это символ перехода от конфронтации к сотрудничеству, от изоляции к интеграции. Пора перестать спорить о словах и начать говорить о содержании. Потому что именно инвестиции, логистика, торговля, энергетика будут определять будущее региона. И в этом будущем выиграют те, кто сумеет вовремя сделать выбор в пользу прагматизма.