Audi представила новый суперкар

Преемник Audi R8 получил название Nuvolari и гибридную силовую установку от Lamborghini. Новинка, названная в честь легендарного гонщика Тацио Нуволари, будет выпущена ограниченным тиражом в 499 экземпляров, а первые поставки запланированы на первую половину 2027 года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Carscoops.

Силовая установка автомобиля построена на базе 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом, литий-ионной батареи емкостью 7,3 кВт·ч и трех электромоторов. Два из них расположены на передней оси, третий - между двигателем и коробкой передач. Совокупная мощность системы составляет 987 л.с., что всего на 15 л.с. меньше, чем у Lamborghini Revuelto.

Динамические характеристики Nuvolari впечатляют: разгон до 100 км/ч занимает 2,6 секунды, до 200 км/ч - 6,8 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Модель оснащена системой полного привода Quattro нового поколения, которая анализирует дорожные условия для предотвращения потери сцепления. Также предусмотрено активное антикрыло, способное создавать прижимную силу более 400 кг.

В распоряжении водителя пять режимов движения: E-Hybrid (приоритет электротяги), Balanced (сбалансированный), Dynamic (спортивный), Dynamic+ (максимально острый) и Track (трековый) с отдельными настройками для мокрой, сухой и гоночной трассы.

Дизайн Nuvolari выполнен в новой стилистике Audi. Передняя часть получила вертикальную решетку радиатора, тонкие фары и крупные воздухозаборники. Карбоновый кузов оснащен аэродинамическими элементами. За торможение отвечает новая карбон-керамическая система Audi Ceramic Pro с 420-мм передними и 410-мм задними дисками, разработанная специально для трека.

Салон выполнен в минималистичном двухцветном стиле с алюминиевыми вставками. Установлены карбоновые кресла, цифровая приборная панель и крупный вертикальный экран мультимедийной системы.

Генеральный директор Audi Гернот Делльнер заявил, что Nuvolari "приносит чистые эмоции".