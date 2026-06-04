В Астаре обнаружили наркоплантацию

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции провели операцию по выявлению фактов культивирования наркосодержащих растений.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия, проведенного совместно с сотрудниками местных структур Министерства экологии и природных ресурсов, на лесной территории Гирканского национального парка со сложным рельефом была обнаружена наркоплантация.

В результате проведенных мероприятий установлено, что 179 кустов конопли, обнаруженных на данном участке, были высажены и специально выращивались ранее судимым 38-летним Эльмеддином Мамедовым. Он был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту в Астаринском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.