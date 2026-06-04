В Азербайджане выявили схему кражи денег через соцсети

В Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД поступили обращения граждан, сообщивших, что они стали жертвами мошенников через поддельные страницы в социальных сетях, имитирующие банки и кредитные организации, в результате чего с их банковских карт были похищены денежные средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате проведенных Киберполицией оперативно-технических мероприятий были установлены и задержаны еще двое подозреваемых в совершении указанных преступлений - 20-летний Джафар Байрамзаде и 23-летний Эйнулла Маилов.

Следствием установлено, что они создавали в социальных сетях поддельные профили, похожие на официальные страницы различных банков и небанковских кредитных организаций, предлагая гражданам "кредиты под низкий процент", "быстрые кредиты" и "кредиты без поручителей".

После того как потерпевшие вводили номера своих банковских карт, CVV-коды и одноразовые OTP-коды по отправленным злоумышленниками ссылкам, эта информация напрямую попадала под контроль подозреваемых. В результате они получали несанкционированный доступ к счетам, переводили денежные средства на различные банковские карты и впоследствии обналичивали их.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. В отношении Эйнуллы Маилова по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Джафара Байрамзаде следственные действия продолжаются.

"Еще раз обращаем внимание граждан на необходимость пользоваться только официальными и лицензированными платформами при получении кредитов и других финансовых услуг, не передавать данные банковских карт по неизвестным ссылкам и при столкновении с подозрительными случаями незамедлительно обращаться в правоохранительные органы", - предупредили в МВД.