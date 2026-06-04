Путин прокомментировал отношения Азербайджана и России

У нас всегда были и есть очень хорошие и добрые отношения с Азербайджаном - и в экономике, и в политической сфере.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос председателя Правления АЗЕРТАДЖ Вугара Алиева на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума.

Напомнив, что несколько лет назад между двумя странами была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, глава Российского государства отметил: "Президент Алиев вкладывает много сил в то, чтобы наполнить этот договор конкретным содержанием. Это выражается в конкретных направлениях нашего сотрудничества".

Подчеркнув, что объем российских инвестиций в экономику Азербайджана превышает десять миллиардов долларов, Владимир Путин сказал: "Работает большое количество предприятий с российским капиталом. У нас тесное взаимодействие по гуманитарным вопросам".

Он также подчеркнул, что у двух стран много вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере логистики. В качестве примера Президент России привел транспортный коридор "Север-Юг".